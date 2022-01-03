الرحالة الذي ترك فرنسا بسبب العاطفة.. قصة مثيرة لمدرب الإسماعيلي وسموحة السابق

ترك فرنسا لأن كرة القدم هناك أصبحت تفتقد للعاطفة وهي المتواجدة في إفريقيا، إنه مدرب الجابون باتريس نوفو.

لاعب سابق ونجل للاعب سابق ودرب في مصر مرتين مع الإسماعيلي وسموحة.

فما هي قصة المدرب الفرنسي؟

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