برهان تية: استعدادات السودان تؤتي ثمارها.. وهذه قيمة خفض معدل الأعمار

أشاد برهان تية مدرب المنتخب السوداني بسير تحضيرات المنتخب بمعسكر ياوندي استعدادا لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وأوضح برهان تية في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السوداني أن الإعداد يسير بشكل جيد من النواحي الفنية والبدنية خاصة بعد التجربة الثانية التي خاضها المنتخب أمام زيمبابوي والتي جاءت إيجابية ومفيدة، حيث كشفت عن العديد من الإيجابيات والسلبيات بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب وأدت الغرض منها تماما على حد وصفه.

وأضاف "الأداء في تصاعد مستمر على المستويين الفردي والجماعي، فقد كانت هناك سلبيات عديدة في المباراة الأولى أمام إثيوبيا وعانينا الكثير من المشاكل في التنظيمين الدفاعي والهجومي تمثلت في عدم دقة التمرير وافتقاد الكرة بسهولة والتعامل مع الفرص المتاحة بصورة سلبية لكن في المباراة الثانية اختلف الأمر بشكل كبير وظهر اللاعبون بصورة جيدة وتحسن مستواهم".

وتابع "شكل الأداء يمضي نحو الأفضل، فمن خلال الشرح النظري والمحاضرات الفنية والتطبيق خلال التدريبات بدأ شكل المنتخب يظهر بالمستوى المطلوب. حتى مستوى اللياقة البدنية ارتفع كثيرا عن السابق والجميع يعلم ضيق الوقت في تجميع اللاعبين، الأمر الذي كان يحتاج لمزيد من الوقت قبل البطولة لأن الفريق الحالي يحتاج لترتيب وتنظيم حتى يصل اللاعبون إلى درجة مناسبة من الانسجام والتأقلم مع بعضهم البعض".

وذكر برهان تية "الإعداد يسير في الاتجاه السليم وسنخوض مباراة ثالثة خلال الأيام المقبلة، حيث ندرس العديد من الخيارات في هذا الجانب، لكن الوقت يبدو غير كاف لانجاز كل المطلوب، فقد تبقى أسبوع على مباراتنا الأولى في النهائيات".

وواصل المدرب "سنسعى إلى الظهور بشكل مشرف خلال المباريات الرسمية عقب الاستفادة الجيدة من المباريات الاعدادية خلال المعسكر الناجح الذي خضناه في ياوندي والذي أدى كل الأغراض المنتظرة منه".

وأكد برهان تية أن خفض معدل الأعمار في المنتخب سهل مهمة الاستجابة وتأدية المهام بحيوية، وشكر برهان كل الجهود المبذولة من الاتحاد السوداني لكرة القدم، وقيادة البعثة والجهازين الفني والاداري واللاعبين لأجل تحقيق النجاح المنشود في المشاركة المرتقبة بكاس أمم إفريقيا في الكاميرون.