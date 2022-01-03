إصابة ثنائي جديد بفيروس كورونا في برشلونة

الإثنين، 03 يناير 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن تسجيل حالتين إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق.

بيدري

النادي : برشلونة

فيران توريس

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار النادي في بيانه إلى أن بيدري وفيران توريس قد جاءت مسحتهم سلبية صباح اليوم الإثنين.

اللاعبان يقضيان فترة عزل صحي في منازلهم حالين ولا يعانيان من أي أعراض وبصحة جيدة

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وكان برشلونة يعاني من وجود 10 إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوفه، ولكنه قد استعاد خدمات جوردي ألبا وداني ألفيش بعد سلبية مستهم صباح اليوم.

وبعد إصابة توريس وبيدري ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق إلى 10 مرة أخرى.

وكان بيدري يتعافى من الإصابة التي قد تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي جعلته يغيب منذ ذلك التوقيت عن الفريق.

بينما انضم فيران توريس حديثا للفريق خلال اليوم الأول من الانتقالات الشتوية قادما من صفوف مانشستر سيتي ولم يشارك مع الفريق حتى الآن.

برشلونة بيدري فيران توريس
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