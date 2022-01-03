فاركو: وقعنا في أقوى مجموعة ببطولة كأس الرابطة

الإثنين، 03 يناير 2022 - 21:42

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد السكندري - فاركو

يرى عاطف حنفي مدير الكرة في نادي فاركو أن فريقه وقع في أقوى مجموعة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وأجريت قرعة مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى اليوم الإثنين، ووقع فاركو في المجموعة الثالثة مع الزمالك.

وقال عاطف حنفي في تصريحات للصحفيين: "وقوع الفريق في أقوى مجموعة بالبطولة احتكاك جيد لجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم خلال فترة توقف الدوري".

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وأضاف "يجب أن نشكر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على إقامة البطولة وتنظيمها بشكل جيد من حيث الملاعب فضلا عن الدعم المقدم للأندية من أجل التسهيل للمساهمة في البطولة".

ويلعب فاركو في المجموعة الثالثة بجانب الزمالك وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش وإنبي.

فاركو كأس الرابطة
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