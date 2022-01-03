غانا لـ في الجول: سلبية مسحة رافيياتش وعودته لتدريب المنتخب

كشف نيناد جيليسيتش المتحدث الإعلامي لميلوفان رافيياتش مدرب منتخب غانا عن خروج المدرب من العزل الصحي بعد إثبات عدم إصابته بفيروس كورونا.

وقال جيليسيتش في تصريحات لـ FilGoal.com :"ميلوفان خرج من العزل بعد ما جاءت مسحته سلبية، المدرب كان قد تم عزله بعد ظهور بعض الأعراض عليه".

وتابع "كانت هناك شكوك حول إصابته بفيروس كورونا لكن المسحة جاءت سلبية وهو بخير حاليا ويستعد لمواجهة الجزائر الودية يوم الأربعاء".

ويستعد منتخب غانا لمواجهة الجزائر في مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل قبل التوجه إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

ومن المنتظر أن تفتتح كأس أمم إفريقيا 2021 يوم 9 يناير المقبل بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو.

وأوقعت القرعة منتخب عانا في المجموعة الثالثة بجانب كل من جزر القمر، والجابون، والمغرب.