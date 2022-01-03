غانا لـ في الجول: سلبية مسحة رافيياتش وعودته لتدريب المنتخب

الإثنين، 03 يناير 2022 - 21:10

كتب : محمد عبد العظيم

ميلوفان راييفاتش مدرب غانا

كشف نيناد جيليسيتش المتحدث الإعلامي لميلوفان رافيياتش مدرب منتخب غانا عن خروج المدرب من العزل الصحي بعد إثبات عدم إصابته بفيروس كورونا.

وقال جيليسيتش في تصريحات لـ FilGoal.com :"ميلوفان خرج من العزل بعد ما جاءت مسحته سلبية، المدرب كان قد تم عزله بعد ظهور بعض الأعراض عليه".

وتابع "كانت هناك شكوك حول إصابته بفيروس كورونا لكن المسحة جاءت سلبية وهو بخير حاليا ويستعد لمواجهة الجزائر الودية يوم الأربعاء".

أخبار متعلقة
منافس مصر - مدرب السودان يتحدث لـ في الجول عن مواجهة مصر القوية.. وطموح يتعدى أمم إفريقيا لأول مرة منذ 8 أسابيع.. انخفاض في أعداد حالات كورونا بالدوري الإنجليزي اختبر معلوماتك – هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا 1998 جيدا؟ كأس أمم إفريقيا - تونس.. نحو صناعة الاستمرارية

ويستعد منتخب غانا لمواجهة الجزائر في مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل قبل التوجه إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

ومن المنتظر أن تفتتح كأس أمم إفريقيا 2021 يوم 9 يناير المقبل بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو.

وأوقعت القرعة منتخب عانا في المجموعة الثالثة بجانب كل من جزر القمر، والجابون، والمغرب.

كأس أمم إفريقيا 2021 ميلوفان راييفاتش منتخب غانا
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد النيجيري لـ في الجول: لسنا متأكدين من انضمام إيجالو للمنتخب برهان تية: استعدادات السودان تؤتي ثمارها.. وهذه قيمة خفض معدل الأعمار المشعوذ الأبيض.. قصة أشهر مدرب أجنبي في تاريخ إفريقيا هرب من الحرب فحارب الجميع.. قصة مثيرة لمدرب المغرب خليلوزيتش
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد النيجيري لـ في الجول: لسنا متأكدين من انضمام إيجالو للمنتخب 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
برهان تية: استعدادات السودان تؤتي ثمارها.. وهذه قيمة خفض معدل الأعمار 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
المشعوذ الأبيض.. قصة أشهر مدرب أجنبي في تاريخ إفريقيا 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هرب من الحرب فحارب الجميع.. قصة مثيرة لمدرب المغرب خليلوزيتش 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة ثنائي جديد بفيروس كورونا في برشلونة 55 دقيقة | الدوري الإسباني
فاركو: وقعنا في أقوى مجموعة ببطولة كأس الرابطة 56 دقيقة | الدوري المصري
عام جديد ونفس الاهتزاز.. طلقة ولفرهامبتون تُسقط يونايتد وتسجل الهزيمة الأولى لرانجنيك ساعة | الدوري الإنجليزي
قوائم أمم إفريقيا - استبعاد فتى مورينيو المدلل من قائمة غانا النهائية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه