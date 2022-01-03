اختبر معلوماتك – هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا 1998 جيدا؟
الإثنين، 03 يناير 2022 - 20:55
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر بلقبه الرابع في كأس أمم إفريقيا 1998 بقيادة المدرب التاريخي محمود الجوهري.
فهل تعرف كل شيء يخص تلك البطولة؟
حسنا اختبر نفسك.
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