اختبر معلوماتك – هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا 1998 جيدا؟

الإثنين، 03 يناير 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر 98

توج منتخب مصر بلقبه الرابع في كأس أمم إفريقيا 1998 بقيادة المدرب التاريخي محمود الجوهري.

فهل تعرف كل شيء يخص تلك البطولة؟

حسنا اختبر نفسك.

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مصر كأس أمم إفريقيا
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