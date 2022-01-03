حوار في الجول - أحمد رؤوف يتحدث عن الصراع الكروي بين مصر والجزائر وهدفه الشهير مع الأهلي

الصراع الكروي الكبير الذي امتد لفترة طويلة بين منتخبي مصر والجزائر خلال تصفيات كأس العالم 2010 وكأس الأمم الإفريقية للعام ذاته، كان أحمد رؤوف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق شاهدا عليه.

أحمد رؤوف النادي : بتروجت مصر

وأجرى FilGoal.com حوارا مع أحمد رؤوف مهاجم الأهلي وإنبي والمصري السابق.

وخلال الحوار تحدث أحمد رؤوف عن تعرض منتخب مصر للتسمم في الجزائر، وثأر الفراعنة من محاربي الصحراء خلال بطولة إفريقيا.

وإليكم حوار FilGoal.com مع أحمد رؤوف.

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