حوار في الجول - أحمد رؤوف يتحدث عن الصراع الكروي بين مصر والجزائر وهدفه الشهير مع الأهلي

الإثنين، 03 يناير 2022 - 19:56

كتب : حامد وجدي

أحمد رؤوف

الصراع الكروي الكبير الذي امتد لفترة طويلة بين منتخبي مصر والجزائر خلال تصفيات كأس العالم 2010 وكأس الأمم الإفريقية للعام ذاته، كان أحمد رؤوف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق شاهدا عليه.

أحمد رؤوف

النادي : بتروجت

مصر

وأجرى FilGoal.com حوارا مع أحمد رؤوف مهاجم الأهلي وإنبي والمصري السابق.

وخلال الحوار تحدث أحمد رؤوف عن تعرض منتخب مصر للتسمم في الجزائر، وثأر الفراعنة من محاربي الصحراء خلال بطولة إفريقيا.

وإليكم حوار FilGoal.com مع أحمد رؤوف.

تعرضنا للتسمم في الجزائر.. والمحمدي "عمل شو" قدام البرازيل

مباراة الجزائر كانت ثأر.. ورأسيتي جت في القائم ومشيت على خط المرمى

أحمد رؤوف يحكي عن شعوره عندما سجل هدفه الشهير في الدفاع الحسني الجديدي مع الأهلي

المهاجم وظيفته تسجيل الأهداف.. ومذاق خاص للجول +90

أحمد رؤوف منتخب مصر الأهلي الجزائر
نرشح لكم
أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك سفير مصر في الكاميرون: لا يوجد أوميكرون هنا.. وشددت للمنظمين على أهمية تأمين صلاح وزارة الرياضة: أشرف صبحي أوضح لـ كيروش أن أمم إفريقيا لا تقل عن التأهل للمونديال مران المنتخب – مشاركة 19 لاعبا وتأهيل السولية.. وحجازي ومصطفى محمد ينضمان اليوم
أخر الأخبار
تشيلسي يمدد تعاقده مع تياجو سيلفا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - أحمد رؤوف يتحدث عن الصراع الكروي بين مصر والجزائر وهدفه الشهير مع الأهلي 15 دقيقة | منتخب مصر
بي بي سي: توانزيبي قريب من الانتقال لـ نابولي 51 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. ضغط من الضيوف 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب زيمبابوي لـ في الجول: مصر وهذا الثلاثي الأقرب للقب إفريقيا.. وهدفنا في البطولة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك ساعة | منتخب مصر
تشكيل مانشستر يونايتد - برونو على مقاعد البدلاء.. مفاجأة في الدفاع ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: شرطان يفصلا موراتا عن الانضمام لبرشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه