بي بي سي: توانزيبي قريب من الانتقال لـ نابولي

كشفت شبكة بي بي سي عن اقتراب أكسيل توانزيبي ظهير أيمن مانشستر يونايتد من الانضمام إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية حالية.

توانزيبي كان معارا لأستون فيلا خلال النصف الأول من الموسم ولكن إدارة مانشستر يونايتد قررت قطع الإعارة بسبب عدم مشاركته مع ستيفان جيرارد مدرب الفريق.

وفقا لبي بي سي فإن مانشستر يونايتد قد اقترب بالفعل من ضم توانزيبي خلال شهر يناير الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم للبحث عن احتكاك قوي في الدوري الأوروبي والمنافسة على الدوري الإيطالي الذي يحتل فيه نابولي المركز الثالث.

وكانت القرعة قد أوقعت نابولي في دور الـ 16 الأول من الدوري الأوروبي في مواجهة برشلونة.

توانزيبي كان قد شارك في 11 مباراة مع أستون فيلا منذ بداية الموسم ولكن شارك في دقائق قليلة منذ تولي جيرارد مسؤولية تدريب الفريق.