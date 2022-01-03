مدرب زيمبابوي لـ في الجول: مصر وهذا الثلاثي الأقرب للقب إفريقيا.. وهدفنا في البطولة

من هم الأقرب للفوز بكأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو هدف منتخب زيمبابوي في البطولة؟ نورمان مابيزا المدير الفني للفريق يجيب.

ويلعب منتخب زيمبابوي في أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز تاريخي.

وتحدث نورمان مابيزا مدرب زيمبابوي لـFilGoal.com قائلا: "نقع في المجموعة مع السنغال ومالاوي وغينيا وهى مجموعة لن تكون سهلة لنا، الأهم بالنسبة لنا هو التعامل مع كل مباراة على حده حتى نستطيع التأهل للدور الثاني، هو هدفنا من البطولة التأهل للدور الثاني ثم نرى ما سيحدث".

وواصل" حزين لغياب مارفيلس نكامبا عن البطولة للإصابة، المنتخب سيفتقده لانه مدافع كبير وقائد لنا من الخطوط الخلفية لذلك كنت أتمنى تواجده لكن هذه كرة القدم ولم نكن محظوظين بإصابته".

وأكمل "نفتقد لاعبين آخرين مثل خاما بيليات الذي اعتزل دوليا، خاما كان له دور هام في المنتخب في السنوات الماضية وحاولت إقناعه بالعدول عن قراره لكنه رفض واحترم قراره هذا".

وتابع "أ اتمنى تواجد جميع اللاعبين ولا يغيب أحد آخر إذ أن قائمتنا لا تحتمل أي غيابات أخرى".

وأردف مدرب زيمبابوي "تحدثت مع المحترفين في الخارج وأكدوا لي رغبتهم في لعب كأس أمم إفريقيا وأتمنى ألا تحدث مشاكل مع أنديتهم".

وواصل "من الأفضل بعد ذلك لعب كأس أمم إفريقيا في الصيف حتى لا يحدث مشاكل مع الأندية في دول أخرى وأن تتناسب المواعيد مع مواعيد فيفا للبطولات الدولية".

واستدرك "لكن يجب على الجميع احترام قارة إفريقيا واحترام كأس أمم إفريقيا، هذه بطولتنا التي نحبها لذلك لابد أن نحصل على تقدير جيد".

وأكمل "نلعب كأس الأمم في يناير هذا العام لأم تم تأجيلها من قبل بسبب فيروس كورونا وأيضا نظرا لظروف الكاميرون لذلك يجب أن نحصل على كامل الاحترام".

وعن المرشحين الأبرز للفوز باللقب قال: "هناك العديد من المنتخبات مرشحين للتتويج بالبطولة، هناك نيجيريا ومصر وتونس والمغرب، اعتقد أن البطل سيكون منهم أيضا غانا منتخب جيد والجزائر لكن الرباعي الذي ذكرته هم الأقرب للفوز باللقب".

وأتم نورمان مابيزا حديثه قائلا: "نأمل بأن نكون حصان أسود في البطولة ونحقق المفاجأة لأن كرة القدم لا تخضع لأي قواعد لكن كما قلت هدفي الأهم الأن هو تخطي دور المجموعات".