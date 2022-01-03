أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك

كشف أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر ماذا سيكون قراره إذا تلقى عرضين للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال أحمد ياسين عبر قناة الشمس مجاوبا على هذا السؤال قائلا: "سوف أدرس العروض جيدا وأوافق على الانتقال للفريق الذي سيوفر لي فرصة أكبر في المشاركة والظهور بشكل مميز".

وأضاف "أتمنى الاحتراف وأفكر في ذلك الأمر بشكل أكبر من الانتقال لأحد الفرق المصرية، وأتمنى أن أبدأ مسيرتي الاحترافية في الدوري البرتغالي".

وأكمل "كيروش مدرب مميز ومنحني فرصة للانضمام لمنتخب مصر والتدرب تحت يده، وذلك بعدما لعبت 3 مباريات بشكل مميز في الدوري المصري وهو مدرب ذو شخصية قوية".

وأتم تصريحاته "تعجبت من عدم انضمام أفشة وطارق حامد لقائمة المنتخب في أمم إفريقيا، ولكن في النهاية هي وجهة نظر المدير الفني ويجب تقبلها".

وانضم أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي لصفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس العرب في قطر، وأيضا خلال مرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

قبل أن يخرج من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.