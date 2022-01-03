أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك

الإثنين، 03 يناير 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أحمد ياسين

كشف أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر ماذا سيكون قراره إذا تلقى عرضين للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال أحمد ياسين عبر قناة الشمس مجاوبا على هذا السؤال قائلا: "سوف أدرس العروض جيدا وأوافق على الانتقال للفريق الذي سيوفر لي فرصة أكبر في المشاركة والظهور بشكل مميز".

وأضاف "أتمنى الاحتراف وأفكر في ذلك الأمر بشكل أكبر من الانتقال لأحد الفرق المصرية، وأتمنى أن أبدأ مسيرتي الاحترافية في الدوري البرتغالي".

أخبار متعلقة
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة أمير مرتضى لـ في الجول: لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون يسمح برحيله.. وعقد شيكابالا ظالم له سفير مصر في الكاميرون: لا يوجد أوميكرون هنا.. وشددت للمنظمين على أهمية تأمين صلاح

وأكمل "كيروش مدرب مميز ومنحني فرصة للانضمام لمنتخب مصر والتدرب تحت يده، وذلك بعدما لعبت 3 مباريات بشكل مميز في الدوري المصري وهو مدرب ذو شخصية قوية".

وأتم تصريحاته "تعجبت من عدم انضمام أفشة وطارق حامد لقائمة المنتخب في أمم إفريقيا، ولكن في النهاية هي وجهة نظر المدير الفني ويجب تقبلها".

وانضم أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي لصفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس العرب في قطر، وأيضا خلال مرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

قبل أن يخرج من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

البنك الأهلي الأهلي الزمالك أحمد ياسين منتخب مصر
نرشح لكم
سفير مصر في الكاميرون: لا يوجد أوميكرون هنا.. وشددت للمنظمين على أهمية تأمين صلاح وزارة الرياضة: أشرف صبحي أوضح لـ كيروش أن أمم إفريقيا لا تقل عن التأهل للمونديال مران المنتخب – مشاركة 19 لاعبا وتأهيل السولية.. وحجازي ومصطفى محمد ينضمان اليوم مصدر بمنتخب مصر يوضح لـ في الجول الموقف الحالي لـ السولية
أخر الأخبار
أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك 13 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مانشستر يونايتد - برونو على مقاعد البدلاء.. مفاجأة في الدفاع 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: شرطان يفصلا موراتا عن الانضمام لبرشلونة 34 دقيقة | ميركاتو
كرنفال إفريقيا – رحلة في الجول التفاعلية الجديدة وسط معالم ونجوم القارة السمراء 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدافع مالي لـ في الجول: أوروبا لا تهتم بنا.. ديانج لاعب رائع وسنعود بالكأس 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمير مرتضى لـ في الجول: لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون يسمح برحيله.. وعقد شيكابالا ظالم له ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا؟ 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه