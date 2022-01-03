موندو ديبورتيفو: شرطان يفصلا موراتا عن الانضمام لبرشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن وجود تقدم في المفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس حول التعاقد الأول مع ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ألفارو موراتا النادي : يوفنتوس برشلونة

ويعد موراتا هو هدف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لتدعيم خط الهجوم بعد التعاقد مع فيران توريس بشكل رسمي.

ويلعب موراتا في يوفنتوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من أتليتكو مدريد، ولكن على الرغم من ذلك فإن الاتفاق الثلاثي بين الأندية لن يشكل مشكلة خصوصا مع نية يوفنتوس في تفعيل بند الشراء وهو ما لن يمانعه أتليتكو مدريد.

للتعاقد مع موراتا، يتوجب على برشلونة اتمام عمليات بيع من داخل الفريق أولا من أجل تحقيق الموازنة المالية داخل الفريق وعدم مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف وهو ما أكده ماتيو أليماني المدير الرياضي بالفريق.

ويعد صامويل أومتيتي وفيليب كوتينيو من أكثر اللاعبين المعرضين للخروج على سبيل البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب راتبهم المرتفع وعدم استعانة تشافي بخدماتهم

يوسف ديمير أيضا ولوك دي يونج قد يتم بيعهم من أجل تخفيف الأحمال المالية.

وتوصل النادي الكتالوني بالفعل إلى اتفاق مع يوفنتوس بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع اتفاق مع ناديه الأصلي أتلتيكو مدريد لتفعيل خيار الشراء في الصيف.

يأتي ذلك مع الوضع في الاعتبار أن أتلتيكو مضطر لدفع 40 مليون يورو لصالح برشلونة من أجل الحصول على أنطوان جريزمان بصورة نهائية في الصيف.

وينتظر موراتا وكيله خوانما لوبيز لتأكيد حسم العملية والسفر إلى برشلونة لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقده الجديد مع البلوجرانا.

ومن المنتظر أن يصبح المهاجم الدولي الإسباني تحت تصرف المدرب تشافي هيرنانديز بعد مواجهة ليناريس يوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا.

في الواقع ترى صحيفة "آس" أن تشافي واثق في إمكانية الاعتماد على موراتا لمواجهة ريال مدريد في السوبر الإسباني يوم 12 يناير.

ويبقى الشرط الأبرز ليوافق يوفنتوس على بيع موراتا هو إيجاد البديل أولا بشكل ضروري قبل رحيل موراتا.

وفقا للتقارير فإن يوفنتوس قد أتم الاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل الحصول على ماورو إيكاردي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

موراتا شارك خلال الموسم الحالي مع يوفنتوس في 23 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.