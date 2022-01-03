كرنفال إفريقيا – رحلة في الجول التفاعلية الجديدة وسط معالم ونجوم القارة السمراء

الإثنين، 03 يناير 2022 - 18:10

كتب : رامي جمال

كرنفال إفريقيا

تفصلنا أيام قليلة عن النسخة 33 من كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في الكاميرون بعد الكثير من الجدل حول إقامتها من عدمه.

لذا قرر FilGoal.com الاحتفال بأعرق البطولة القارية في إفريقيا على الإطلاق وتقديم "كرنفال إفريقيا".

في كرنفال إفريقيا سنتعرف أكثر على بعض المعلومات عن الدول المشاركة في البطولة من لنقربكم إليها أكثر مثل شيكولاتة كوت ديفوار وألماس سيراليون وشلالات إيكوم نكام في الكاميرون.

هذا بالإضافة لتقديم معلومات بشكل مختلف عن أبرز لاعبي البطولة ونقربهم إليكم وماذا يقدمون مع الأندية التي يلعبون لها ومع منتخبات بلادهم وهل هناك منهم من قد ينتقل قريبا من عدمه.

والآن إلى مشاهدة الكرنفال بالكامل، كل ما عليكم هو اختيار الدولة التي تودون معرفة كل شيء عنها وعن أبرز لاعب فيها ومن ثم ستُعرض لك كل المعلومات.

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