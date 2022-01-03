مدافع مالي لـ في الجول: أوروبا لا تهتم بنا.. ديانج لاعب رائع وسنعود بالكأس

قال إيساكا ساماكا مدافع منتخب مالي إن أندية أوروبا لا تهتم بإقامة كأس أمم إفريقيا في ظل اعتمادها الكبير على اللاعبين الأفارقة في صفوفها.

وشهد موعد إقامة كأس أمم إفريقيا الكثير من الجدل بيد أنه تقرر في النهاية انطلاق البطولة في موعدها في التاسع من شهر يناير الجاري.

وتحدث إيساكا ساماكا لـFilGoal.com: "هل يجب علينا التفكير في أوروبا وليس في أنفسنا؟ أوروبا لا تفعل شيئًا لنا، وتعتمد المنتخبات الأوروبية على لاعبي إفريقيا لذلك لا نهتم بهم مثلما يفعلون".

وعن البطولة قال: "منتخبنا الوطني جاهز للبطولة في ظل المجموعة الأخيرة التي تضم تونس وموريتانيا وجامبيا، وسنعود بالكأس، لدينا لاعبين مؤهلين لذلك".

وأردف "هذه هي المرة الأولى التي أشارك في كأس الأمم الإفريقية".

وأكمل مدافع هوريا كوناكري الغيني حديثه متعجبا "هل يمكنني اللعب حقا في أمم إفريقيا؟".

وعن أليو ديانج لاعب الأهلي ومنتخب مالي، قال:"أحب هذا الرجل قبل كرة القدم، فهو فريد من نوعه، وسوف يفعل أشياء جيدة من أجل منتخبنا الوطني ولديه طريقة خاصة يلعب بها".

وشارك إيساكا ساماكا في مباراة دولية وحيدة مع منتخب بلاده أمام المنتخب الصيني، انتهت بفوز النسور بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق المركز الرابع مع منتخب مالي في أمم إفريقيا 2013 تحت 20 سنة.

ولم يستطع منتخب مالي تجاوز عقبة نصف النهائي من قبل في خمس مناسبات وحينما تجاوزها سقط في النهائي في نسخة 1972.