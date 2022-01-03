أمير مرتضى لـ في الجول: لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون يسمح برحيله.. وعقد شيكابالا ظالم له

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك على أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لا يوجد في تعاقده بند يتيح له الرحيل.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون ينص على فسخ تعاقده يوم 7 من كل شهر في حالة عدم استلام راتبه".

وأضاف "كارتيرون يحق له الاستفسار من النادي عن ما يخص راتبه بعد عدم حصوله عليه بـ30 يوما من الموعد المحدد والمتفق عليه وهو اليوم الأخير من الشهر".

وأكمل "ووفقا لهذا البند مر 3 أيام فقط على موعد تسلمه راتبه الشهري".

وواصل "نعيد ترتيب البيت من الداخل ونحترم تعاقدات الفريق واللاعبين ولكننا فؤجئنا بأوضاع غريبة عقب تسلمنا المسؤولية يوم 25 ديسمبر الماضي، فهناك لاعبين لديهم عقود ظالمة لهم مثل شيكابالا وهناك عقود ظالمة للنادي مثل العقود التي بها شروطا جزائية تسمح لهم بالرحيل في أي وقت".

واستمر في تصريحاته "أو تلك التي تنص على ألا يحق للنادي التعاقد مع لاعب بقيمة أعلى منه أو إخطاره بالصفقات الجديدة".

وأتم تصريحاته "لن نقبل بهذه الأمور وسنتفاوض مع الجميع لتعديل هذه الأوضاع ومن يقبل بما يتناسب مع كيان وقيمة نادي الزمالك سنحرب به ونستغل الوقت من أجل إصلاح الوضع، وكل السلبيات التي حدثت الفترة الماضية سيتم علاجها بشكل يتوافق مع مصلحة النادي واستقرار الفريق".