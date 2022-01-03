أمير مرتضى لـ في الجول: لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون يسمح برحيله.. وعقد شيكابالا ظالم له

الإثنين، 03 يناير 2022 - 17:39

كتب : أحمد الخولي

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك على أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لا يوجد في تعاقده بند يتيح له الرحيل.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون ينص على فسخ تعاقده يوم 7 من كل شهر في حالة عدم استلام راتبه".

وأضاف "كارتيرون يحق له الاستفسار من النادي عن ما يخص راتبه بعد عدم حصوله عليه بـ30 يوما من الموعد المحدد والمتفق عليه وهو اليوم الأخير من الشهر".

أخبار متعلقة
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اقترب من الانتقال لـ هاتاي.. وهذه بنود الصفقة

وأكمل "ووفقا لهذا البند مر 3 أيام فقط على موعد تسلمه راتبه الشهري".

وواصل "نعيد ترتيب البيت من الداخل ونحترم تعاقدات الفريق واللاعبين ولكننا فؤجئنا بأوضاع غريبة عقب تسلمنا المسؤولية يوم 25 ديسمبر الماضي، فهناك لاعبين لديهم عقود ظالمة لهم مثل شيكابالا وهناك عقود ظالمة للنادي مثل العقود التي بها شروطا جزائية تسمح لهم بالرحيل في أي وقت".

واستمر في تصريحاته "أو تلك التي تنص على ألا يحق للنادي التعاقد مع لاعب بقيمة أعلى منه أو إخطاره بالصفقات الجديدة".

وأتم تصريحاته "لن نقبل بهذه الأمور وسنتفاوض مع الجميع لتعديل هذه الأوضاع ومن يقبل بما يتناسب مع كيان وقيمة نادي الزمالك سنحرب به ونستغل الوقت من أجل إصلاح الوضع، وكل السلبيات التي حدثت الفترة الماضية سيتم علاجها بشكل يتوافق مع مصلحة النادي واستقرار الفريق".

الزمالك أمير مرتضى كارتيرون الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك لائحة كأس الرابطة - نصف النهائي والنهائي داخل مصر أو خارجها.. والبطاقات مستقلة رئيس البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف أحمد ياسين وحقيقة مفاوضات كهربا في الجول يوضح – حقيقة "الأزمة" بين كارتيرون والزمالك
أخر الأخبار
أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك 12 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مانشستر يونايتد - برونو على مقاعد البدلاء.. مفاجأة في الدفاع 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: شرطان يفصلا موراتا عن الانضمام لبرشلونة 34 دقيقة | ميركاتو
كرنفال إفريقيا – رحلة في الجول التفاعلية الجديدة وسط معالم ونجوم القارة السمراء 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدافع مالي لـ في الجول: أوروبا لا تهتم بنا.. ديانج لاعب رائع وسنعود بالكأس 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمير مرتضى لـ في الجول: لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون يسمح برحيله.. وعقد شيكابالا ظالم له ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا؟ ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه