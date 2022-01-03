أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، موقف ملاعب بطولة كأس الرابطة.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "كل الأندية ستلعب على ملاعبها التي تلعب عليها مباريات الدوري".

وأوضح "يُستثنى من هذا الأمر فقط نادي الجونة الذي سيلعب في استاد القاهرة".

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا – فاركو

نظام كأس الرابطة

تقام منافسات كأس الرابطة بمشاركة 18 ناديا وهم أندية الدوري المصري الممتاز.

سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة.

ويلعب كل فريق خمس مباريات في دور المجموعات ويتأهل المتصدر مباشرة إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.

وتقام منافسات دور المجموعات بداية من 12 يناير الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه.

بينما نصف النهائي والنهائي سيتم إقامتهما في فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل.

وتخوض الأندية منافسات كأس الرابطة في غياب اللاعبين الدوليين وسيتم إقامة المباريات بعيدا عن موعد لقاءات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.