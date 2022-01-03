جدول مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة

الإثنين، 03 يناير 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

الزمالك

أقيمت اليوم قرعة كأس الرابطة في نسختها الأولى في إحدى فنداق القاهرة بمشاركة كل أندية الدوري الممتاز.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك في البطولة كالتالي:

أخبار متعلقة
جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة لائحة كأس الرابطة - نصف النهائي والنهائي داخل مصر أو خارجها.. والبطاقات مستقلة قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات

الجمعة 14 يناير - إنبي - الساعة 2:30 عصرا - على ملعب الزمالك

الثلاثاء 18 يناير - فاركو - الساعة 2:30 عصرا - خارج ملعب الزمالك

السبت 22 يناير - غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء - على ملعب الزمالك

الجمعة 28 يناير - سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء - خارج ملعب الزمالك

الثلاثاء 1 فبراير - طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء - على ملعب الزمالك

الزمالك كأس الرابطة طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا إنبي غزل المحلة
نرشح لكم
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اقترب من الانتقال لـ هاتاي.. وهذه بنود الصفقة لائحة كأس الرابطة - نصف النهائي والنهائي داخل مصر أو خارجها.. والبطاقات مستقلة
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا؟ 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة 45 دقيقة | مصر
جدول مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة ساعة | مصر
سفير مصر في الكاميرون: لا يوجد أوميكرون هنا.. وشددت للمنظمين على أهمية تأمين صلاح ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة ساعة | مصر
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اقترب من الانتقال لـ هاتاي.. وهذه بنود الصفقة ساعة | ميركاتو
لائحة كأس الرابطة - نصف النهائي والنهائي داخل مصر أو خارجها.. والبطاقات مستقلة ساعة | الدوري المصري
قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه