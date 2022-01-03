جدول مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة
الإثنين، 03 يناير 2022 - 16:06
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم قرعة كأس الرابطة في نسختها الأولى في إحدى فنداق القاهرة بمشاركة كل أندية الدوري الممتاز.
وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.
وجاء ترتيب مباريات الزمالك في البطولة كالتالي:
الجمعة 14 يناير - إنبي - الساعة 2:30 عصرا - على ملعب الزمالك
الثلاثاء 18 يناير - فاركو - الساعة 2:30 عصرا - خارج ملعب الزمالك
السبت 22 يناير - غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء - على ملعب الزمالك
الجمعة 28 يناير - سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء - خارج ملعب الزمالك
الثلاثاء 1 فبراير - طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء - على ملعب الزمالك