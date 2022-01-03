جدول مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة

أقيمت اليوم قرعة كأس الرابطة في نسختها الأولى في إحدى فنداق القاهرة بمشاركة كل أندية الدوري الممتاز.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك في البطولة كالتالي:

الجمعة 14 يناير - إنبي - الساعة 2:30 عصرا - على ملعب الزمالك

الثلاثاء 18 يناير - فاركو - الساعة 2:30 عصرا - خارج ملعب الزمالك

السبت 22 يناير - غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء - على ملعب الزمالك

الجمعة 28 يناير - سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء - خارج ملعب الزمالك

الثلاثاء 1 فبراير - طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء - على ملعب الزمالك