مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اقترب من الانتقال لـ هاتاي.. وهذه بنود الصفقة

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي، اقترابه من الانتقال لهاتاي سبور التركي معارا خلال الشتاء الجاري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كهربا يقترب من الانتقال لهاتاي سبور، والاتفاق بين الناديين تم".

وشدد "العقود حاليا يتم مراجعتها، وفي حال إتمام الأمر سيسافر كهربا الأسبوع المقبل للانضمام إلى فريقه الجديد".

وأتم "من المنتظر أن يحصل الأهلي على 500 ألف دولار نظير الإعارة لمدة نصف موسم، مع وضع بند يمكن هاتاي من شراء اللاعب مقابل 3 مليون دولار".

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.