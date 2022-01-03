مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اقترب من الانتقال لـ هاتاي.. وهذه بنود الصفقة

الإثنين، 03 يناير 2022 - 15:55

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المصري - محمود عبد المنعم "كهربا"

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي، اقترابه من الانتقال لهاتاي سبور التركي معارا خلال الشتاء الجاري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كهربا يقترب من الانتقال لهاتاي سبور، والاتفاق بين الناديين تم".

وشدد "العقود حاليا يتم مراجعتها، وفي حال إتمام الأمر سيسافر كهربا الأسبوع المقبل للانضمام إلى فريقه الجديد".

أخبار متعلقة
رئيس البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف أحمد ياسين وحقيقة مفاوضات كهربا أمير توفيق: تجديد معلول لم يكن "صداعا".. وهذا موقف كهربا بعد عرض هاتاي.. مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا يملك قراره

وأتم "من المنتظر أن يحصل الأهلي على 500 ألف دولار نظير الإعارة لمدة نصف موسم، مع وضع بند يمكن هاتاي من شراء اللاعب مقابل 3 مليون دولار".

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

محمود عبد المنعم كهربا الأهلي هاتاي سبور التركي
نرشح لكم
الإسماعيلي يمدد عقد محمد عبد السميع حتى 2026 في الجول يكشف كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر بايونيرز يعلن انتقال حارسه ومدافعه إلى إنبي بعد عرض هاتاي.. مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا يملك قراره
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا؟ 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة 19 دقيقة | مصر
جدول مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة 55 دقيقة | مصر
سفير مصر في الكاميرون: لا يوجد أوميكرون هنا.. وشددت للمنظمين على أهمية تأمين صلاح 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة 59 دقيقة | مصر
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اقترب من الانتقال لـ هاتاي.. وهذه بنود الصفقة ساعة | ميركاتو
لائحة كأس الرابطة - نصف النهائي والنهائي داخل مصر أو خارجها.. والبطاقات مستقلة ساعة | الدوري المصري
قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه