لائحة كأس الرابطة - نصف النهائي والنهائي داخل مصر أو خارجها.. والبطاقات مستقلة

أعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، لائحة كأس الرابطة المصرية والتي تقام للمرة الأولى.

وكشفت اللائحة عن حسم المواجهة المباشرة ترتيب الفرق المتساوية في النقاط وحال التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف.

أما بالنسبة للائحة العقوبات الخاصة بالبطاقات الصفراء والحمراء فهي مستقلة عن التي توقف في الدوري والكأس كبطولة منفصلة.

بينما الجوائز تصل إلى 100 ألف جنيه لكل فريق مشارك ولم يصل إلى المربع الذهبي، بينما يحصل المتوج باللقب على مليون ونصف المليون جنيه وصاحب المركز الثاني على مليون جنيه بينما صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه وأخيرا صاحب المركز الرابع يحصل على 250 ألف جنيه.

وتتحمل رابطة الأندية مع شركة بريزنتيشن تكاليف استضافة المباريات دون أي تكليف على الأندية، وتقام جميع المباريات باستخدام تقنية الفيديو VAR.

وجاءت لائحة رابطة الأندية كالآتي:

أولا:

تنظم وتدير رابطة الأندية مسابقة سنوية ويكون الاشتراك فيها إجباريا لأندية القسم الأول وبفريقها الأول (بدون اللاعبين الدوليين حال تواجدهم مع المنتخبات الوطنية) وتقام المباراة النهائية على ملعب يحدده مجلس إدارة الرابطة.

وتقام مباريات هذه المسابقة طبقا للقواعد والشروط التي تضعها إدارة المسابقات داخل الرابطة.

ثانيا: نظام وشروط البطولة

تقوم إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بإجراء قرعة قبل بداية المسابقة بحضور مندوبي الأندية لتحديد ترتيب المباريات.

تقام البطولة بنظام المجموعات لعدد 18 نادي (أندية القسم الأول) على ثلاث مجموعات.

يصعد من الدور الأول النادي الحاصل على المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل نادي حاصل على المركز الثاني في الثلاث مجموعات للدور التالي للبطولة.

يحصل الفريق الفائز في المباراة على ثلاثة نقاط فيما يحصل طرفي المباراة على نقطة في حالة التعادل ولا يحصل الخاسر على أي نقاط.

يتم ترتيب الفرق بناء على:

- عدد النقاط التي حققها كل فريق.

- المواجهة المباشرة.

- في حالة التعادل ينظر إلى فارق الأهداف.

- في حالة التساوي في فارق الأهداف ينظر إلى الفريق الذي سجل أكثر.

- في حالة التساوي يتم إجراء القرعة.

أما ترتيب النادي الحاصل على المركز الثاني في الثلاث مجموعات، يطبق نفس ترتيب النادي الحاصل على المركز الأول.

اعتبارا من مباريات الدور التالي (قبل النهائي) إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين وإذا انتهى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء.

يتم تحديد مواعيد مباريات قبل النهائي ونهائي كأس الرابطة والملاعب قبل شهر من إقامتها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

ثالثا: شروط عامة

تطبق جميع عقوبة لائحة المسابقات (قائمة العقوبات) على الفرق المشاركة في المسابقة.

تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقات الدوري كمسابقة منفصلة وتستقل الحالات التي توقع في مسابقة كأس الرابطة كمسابقة منفصلة وتستقل حالات الإنذار والطرد التي توقع في كأس السوبر كمسابقة منفصلة وبالتالي كل مسابقة مستقلة بذاتها إلا في حالة العقوبات الانضباطية.

يحق لإدارة المسابقات تغيير ملعب أي مباراة بناء على توصية من الجهات الأمنية أو إذا رأت أن الملعب غير صالح من الناحية الفنية سواء لسوء حالة الملعب أو لأي سبب أخر.

ويحق لكل فريق تسجيل عدد 9 بدلاء في قائمة المباراة ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء تبديلاته الخمسة ولا تحتسب أي تبديلات تجرى بين شوطي اللقاء من الفرص الثلاثة المتاحة.

يلتزم كل نادي بحضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي الذي يتبع المباراة ولا يحق للنادي ارسال أي فرد من أفراد الجهاز الفني لينوب عن المدير الفني إلا في حالة تعرض المدير الفني للإيقاف أو الطرد.

رابعا: جوائز البطولة

تصل إلى 100 ألف جنيه لكل فريق مشارك ولم يصل إلى المربع الذهبي، بينما يحصل المتوج باللقب على مليون ونصف المليون جنيه وصاحب المركز الثاني على مليون جنيه بينما صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه وأخيرا صاحب المركز الرابع يحصل على 250 ألف جنيه.