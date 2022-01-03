وزارة الرياضة: أشرف صبحي أوضح لـ كيروش أن أمم إفريقيا لا تقل عن التأهل للمونديال

الإثنين، 03 يناير 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، أن أشرف صبحي وزير الرياضة أوضح لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن كأس أمم إفريقيا لا تقل عن التأهل لكأس العالم.

وقال فوزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "وزير الرياضة أشرف صبحي عقد جلسة مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب ونقل له رسالة الدولة المصرية بأن بطولة كأس الأمم لا تقل أهمية عن التأهل لكأس العالم، وشدد أيضا على الدعم الكامل للجهاز الفني والثقة في إمكانياته، كيروش مدرب عالمي".

وأوضح "الرسالة الثانية من الوزير لكيروش أن بطولة كأس أمم إفريقيا إفريقيا من أهم المسابقات التي يتابعها الملايين وأن مصر لها باع كبير وفازت باللقب ٧ مرات".

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وأتم "وطالب وزير الرياضة أيضا المدرب البرتغالي بالفوز باللقب. منتخب مصر كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب العرب رغم تجربة لاعبين جدد، وكلنا أمل في الوصول لأبعد مدى في كأس الأمم الأفريقية".

وكان كيروش قد صرح خلال مؤتمره الصحفي: "حين تعاقدت مع الاتحاد المصري لم يكن مؤكدا إقامة كأس إفريقيا في موعدها، وبناء على ذلك لم أستطع الحديث عن البطولة آنذاك. في رأيي، وأعتقد أن هذا رأي الأغلبية، ما البطولة الأهم لمنتخب مصر الآن؟ 99% سيقولون إنها التأهل لكأس العالم، لا شك في ذلك".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويخوض منتخب مصر أول مباراة له يوم 11 يناير المقبل ضد النسور الخضر.

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