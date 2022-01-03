مران المنتخب – مشاركة 19 لاعبا وتأهيل السولية.. وحجازي ومصطفى محمد ينضمان اليوم

الإثنين، 03 يناير 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - 2 يناير

شارك 19 لاعبا في مران منتخب مصر الصباحي اليوم الإثنين، استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وأدى عمرو السولية لاعب وسط المنتخب تدريبات تأهيلية خلال المران المقام على الملعب الرئيسي على استاد القاهرة.

وينتظر منتخب مصر انضمام أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي.

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ويصل محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي غدا الثلاثاء، فيما يصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الإنجليزي، يوم الأربعاء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويخوض منتخب مصر أول مباراة له يوم 11 يناير المقبل ضد النسور الخضر.

مران منتخب مصر نيجيريا مصر
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