عامر حسين لـ في الجول: كأس الرابطة في المستقبل بخروج المغلوب.. العام الحالي استثنائي

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية ومدير إدارة المسابقات، أن نظام كأس الرابطة بداية من الموسم المقبل سيكون بخروج المغلوب.

وقال حسين لـ FilGoal.com: "نظام بطولة كأس الرابطة في الأساس هو بخروج المغلوب".

وأوضح "لائحة المسابقة توضح ذلك".

وأردف "العام الحالي استثنائي بسبب توقف كأس الأمم الإفريقية، من العام المقبل ستكون البطولة بنظام خروج المغلوب".

تقام منافسات كأس الرابطة بمشاركة 18 ناديا وهم أندية الدوري المصري الممتاز.

سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة.

ويلعب كل فريق خمس مباريات في دور المجموعات ويتأهل المتصدر مباشرة إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.

وتقام منافسات دور المجموعات بداية من 12 يناير الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه.

بينما نصف النهائي والنهائي سيتم إقامتهما في فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل.

وتخوض الأندية منافسات كأس الرابطة في غياب اللاعبين الدوليين وسيتم إقامة المباريات بعيدا عن موعد لقاءات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.