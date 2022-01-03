نجوم الدوري الألماني يختارون صلاح ثاني أفضل لاعب في 2021

الإثنين، 03 يناير 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح وترينت ألكساندر أرنولد

جاء محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول ثانيا في اختيار نجوم الدوري الألماني لأفضل لاعب في العالم خلال 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

واستفتت مجلة كيكر الألمانية 234 لاعبا في الدوري الألماني وكان في المركز الأول روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ.

بينما جاء ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين، والمتوج بالكرة الذهبية، في المركز الثالث.

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واختار اللاعبون يورجن كلوب مدرب ليفربول كأفضل مدير فني خلال العام المنصرم.

وجاء بعده مواطنه الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي ثم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل بطولة دوري في العالم باختيار اللاعبين.

وجاء ليفاندوفسكي ثانيا في جائزة الكرة الذهبية خلف ميسي بينما احتل صلاح المركز السابع.

ويتنافس الثلاثي مع 8 لاعبين آخرين على جائزة الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

محمد صلاح ليفاندوفسكي ميسي
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