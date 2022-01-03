الاتحاد التونسي يعلن إصابة المساكني بـ كورونا

أعلن الاتحاد التونسي إصابة صانع ألعاب نسور قرطاج يوسف المساكني، بفيروس كورونا.

يوسف المساكني النادي : العربي تونس

وقال بيان الاتحاد التونسي: "أثبتت اختبارات كورونا التي أجريت على اللاعب يوسف المساكني بقطر أن نتيجة التحليل الصادرة بتاريخ 2 يناير 2022 إيجابية ، علما أن اللاعب يوسف المساكني قد شارك يوم 30 ديسمبر 2021 في مقابلة رسمية مع فريقه ضمن البطولة القطرية ".

وأوضح "علما أن قوانين ولوائح كأس افريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل الاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021 ، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد امكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بكورونا خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات".

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة تضم مالي وموريتانيا وجامبيا.

ويستهل نسور قرطاج مشوارهم بلقاء نسور مالي في الثاني عشر من يناير المقبل.