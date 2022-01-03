رئيس البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف أحمد ياسين وحقيقة مفاوضات كهربا

الإثنين، 03 يناير 2022 - 14:50

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسين مع البنك الأهلي أمام الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي موقف أحمد ياسين مدافع الفريق وحقيقة المفاوضات مع محمود كهربا جناح الأهلي.

أحمد ياسين

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وشدد نصار على أن مبدأ بيع ياسين غير وارد مع طموح البنك الأهلي الوصول إلى المربع الذهبي.

وقال أشرف نصار لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض محلية أو خارجية لأحمد ياسين حتى الآن".

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وأضاف "مبدأ بيع أحمد ياسين غير وارد لأنه من العناصر الأساسية ونحن لدينا طموح في التواجد في المربع الذهبي للدوري هذا الموسم".

وعن إمكانية مبادلته بلاعب من الأهلي أو الزمالك كشف "وقتها سنرى من اللاعب الذي سيتم مبادلته".

وأوضح "لكن حتى الآن الأهلي والزمالك لم يتفاوضا معنا من الأساس على اللاعب".

وعن تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية قال: "نستهدف ضم صفقات قوية".

وتابع رئيس البنك الأهلي "هناك جلسة خلال 48 ساعة مع خالد جلال من أجل حسم المراكز وأسماء اللاعبين الذين سنتعاقد معهم".

واختتم تصريحاته بالرد على حقيقة مفاوضاته مع كهربا "لم نتحدت حول أمره ونتابع الأخبار التي تتحدث عن احتمالية احترافه أوروبيا".

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