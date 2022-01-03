هداف جامبيا التاريخي لـ في الجول: سنصنع التاريخ في الكاميرون.. وهذا حلمي في البطولة

الإثنين، 03 يناير 2022 - 14:23

كتب : محمد عبد العظيم

أسان سيساي جامبيا

شدد أسان سيساي مهاجم منتخب جامبيا والهداف التاريخي للمنتخب على فخره باللعب في أمم إفريقيا مشيرا إلى أنه سيسافر مع بلاده لصنع التاريخ في الكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة منتخب جامبيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تونس ومالي وموريتانيا.

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وقال أسان سيساي في تصريحات لـFilGoal.com: "أشعر بفخر كبير بأن أكون ضمن هذا المنتخب الذي صنع رحلة رائعة ومجد كبير لبلادنا، أنا محظوظ بالتواجد معهم وأن أمثل جامبيا في أكبر بطولة في إفريقيا"

وأضاف "لطالما كان حلما كبيرا لي أن ألعب في كأس أمم إفريقيا. أنا وعائلتي نشعر بفخر عظيم، لا أطيق الانتظار حتى أشارك للمرة الأولى في البطولة، أحلم بتسجيل أول أهداف جامبيا في البطولة. كنت سعيدا للغاية عندما أصبحت أكثر مسجلين الاهداف في تاريخ المنتخب لذلك التسجيل في هذه البطولة سيكون الأعظم على الاطلاق ولأكون صادقا معكم أحلم بأن أكون الهداف، مساعدة فريقي أمر هام لي وأتمنى ان تسير الأمور على ما يرام".

وتابع "مجموعتنا في البطولة متوازنة، إذا كنت تريد تخطي كل دور فعليك الفوز على كل الفرق، سنحترم جميع المنافسين ونسبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. سنذهب للكاميرون لصنع التاريخ ولا يوجد شئ مستحيل".

وواصل" نستطيع مفاجأة الجميع وصنع التاريخ، لدينا عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، لذلك علينا فقط أن تقاتل كل دقيقة وأن لا نبخل بأي مجهود في صالح منتخبنا، هدفنا واضح وهو تمثيل جامبيا أفضل تمثيل".

واستكمل "لدينا أيضا مدرب رائع وهو توم سينفينت، لقد بنى الجيل الحالي من المنتخب نقدر مجهوده معنا هو رجل لطيف ودائما نحب أن ننجح من أجله لأنه يستحق النجاح والإنجازات".

واستطرد "أحب اللعب بجوار موسى بارو هو لاعب استثنائي، جودته مذهلة ويستطيع تغيير مجرى المباريات في أي وقت، سعيد بمزاملته في الملعب هو شخص رائع ومتواضع داخل وخارج الملعب واذا توافر لديه بعض الحظ سيكون أحد أفضل لاعبي العالم، وأعتقد أن شراكتنا في الملعب سوف تسير بشكل جيد في البطولة ونقود بلادنا لتحقيق أهدافنا وإسعاد الشعب الجامبي "

وأردف "تأخر وصول اللاعبين للمعسكر سبب لنا ضرر لكن الأمر غير متوقف فقط على قرار الفيفا، لأنه يتوقف على الدوري الذي تلعب فيه، على سبيل المثال انا ألعب في سويسرا والدوري توقف من اسبوعين لذلك كان من السهل على النادي أن يتركني للمنتخب".

وأتم "هناك دوريات أخرى يكون من الصعب أن تذهب لمعسكر بلادك مبكرا وفي نفس الوقت من الصعب أن تنضم للمعسكر في وقت متأخر، تم إلغاء مبارياتنا الودية وفي رأيي هذا القرار لديه توابع إيجابية أخرى حيث أن المباريات الودية تأتي دائما بإصابات كثيرة ونحن نريد أن نكون جاهزين تماما للبطولة لأنها الأهم".

ويبدأ منتخب جامبيا مبارياته في البطولة أمام موريتانيا يوم 12 يناير المقبل.

جامبيا أمم إفريقيا
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