الإدارية العليا ترفض طعن الأولمبية على الحكم لصالح مرتضى منصور

رفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين طعنين قدمهما ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على حكم إلغاء قرار الأخيرة بإيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك الحالي، لمدة 4 سنوات.

وكانت الأولمبية أوقفت مرتضى منصور 4 سنوات وغرمته 100 ألف جنيه في 24 أكتوبر 2020 بعد شكاوى قدمها عباس وعمرو الجنايني (الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم) وعبد الله جورج (عضو مجلس إدارة الزمالك السابق) ومحمود الخطيب (رئيس الأهلي) وجمال الغندور (الرئيس الأسبق للجنة الحكام) وهشان نصر (الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد).

لكن محكمة القضاء الإداري ألغت قرار الأولمبية في 31 مايو الماضي.

وعاد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك في نوفمبر الماضي بعد ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس إدارة النادي.

وقررت وزارة الرياضة إيقاف مجلس مرتضى في نوفمبر 2020 مبررة ذلك أنه بسبب "مخالفات مالية".

لكن مرتضى عاد لنادي الزمالك وأعلن ترشحه في انتخابات مجلس إدارة النادي.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 ثم عاد في نوفمبر الماضي.