بعد ضم توريس.. لابورتا: يجب أن يستعد الجميع لأن برشلونة عاد

أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن سعادته بضم فيران توريس لصفوف الفريق الكتالوني.

فيران توريس النادي : برشلونة برشلونة

ووقع توريس عقدا لمدة خمس سنوات مع برشلونة بشرط جزائي مليار يورو قادما من مانشستر سيتي.

وقال لابورتا خلال تقديم توريس على ملعب كامب نو: "مرحبا بالجميع، اليوم يوم عظيم".

وأضاف "توريس موجود هنا بسبب رغبته والتزامه تجاه النادي، نريد أن نشكره على قدومه".

وشدد لابورتا "اليوم نقدم لاعبا هائلا، أحببت رغبته وإصراره على القدوم، عندما رأيت تلك الفرصة علمت أنه علينا استغلالها".

وتابع "نحن نبني فريقا يضم لاعبين صغارا يتمتعون بالفعل بحاضر رائع ومستقبل باهر، أنا متأكد أننا في الطريق الصحيح مع لاعبين مثل توريس".

وكشف لابورتا "يجب أن يبدأ الجميع في الاستعداد، لأننا عدنا".

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

وواصل لابورتا "مازلت أقول ذلك، برشلونة مرجعية عالمية ويرغب كبار اللاعبين دائما في القدوم إلى هنا".

وعن صفقات أخرى أوضح "لن أتحدث عن أي أسماء فذلك سيؤدي إلى تضخيم قيمتها".

وتابع لابورتا "نحن نعمل باستمرار لتحسين الفريق، كانت الخطوة الأولى هي قدوم لاعب عالي الجودة أرداه تشافي".

واختتم رئيس برشلونة تصريحاته "نحن ندرس السوق دائما، ويواصل برشلونة كونه ذو مرجعية عالمية".

وخاض توريس إجمالا بقميص سيتي 43 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

توريس انتقل من فالنسيا إلى سيتي مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020.