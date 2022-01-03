قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي

تابع مباشرة اليوم الإثنين قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية التي تنطلق يوم 12 يناير الجاري.

وستحدد القرعة أطراف المجموعات الثلاث إذ تضم كل مجموعة 6 أندية مشاركة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وسيكون الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث بسبب احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في الموسم الماضي من الدوري.

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نتيجة قرعة كأس الرابطة:

المجموعة الأولى: بيراميدز والاتحاد السكندري وايسترن كومباني وفيوتشر والمصري ومصر للمقاصة

المجموعة الثانية: الأهلي وسموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب

المجموعة الثالثة: الزمالك وفاركو وإنبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش

بداية القرعة ويسحبها عبد الحليم علي وعلاء ميهوب نجما الزمالك والأهلي السابقان على الترتيب

جوائز كأس الرابطة المصرية:

الفائز - مليون ونصف المليون جنيه

الوصيف - مليون جنيه

الثالث - نصف مليون جنيه

الرابع - 250 ألف جنيه

أي فريق يودع من الدور الأول - 100 ألف جنيه

بيراميدز على رأس المجموعة الأولى والأهلي على رأس الثانية والزمالك على رأس الثالثة وفقا لما أعلنته رابطة الأندية