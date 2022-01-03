قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي
الإثنين، 03 يناير 2022 - 13:42
كتب : نادر عيد
تابع مباشرة اليوم الإثنين قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية التي تنطلق يوم 12 يناير الجاري.
وستحدد القرعة أطراف المجموعات الثلاث إذ تضم كل مجموعة 6 أندية مشاركة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.
وسيكون الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث بسبب احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في الموسم الماضي من الدوري.
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نتيجة قرعة كأس الرابطة:
المجموعة الأولى: بيراميدز والاتحاد السكندري وايسترن كومباني وفيوتشر والمصري ومصر للمقاصة
المجموعة الثانية: الأهلي وسموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب
المجموعة الثالثة: الزمالك وفاركو وإنبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش
بداية القرعة ويسحبها عبد الحليم علي وعلاء ميهوب نجما الزمالك والأهلي السابقان على الترتيب
جوائز كأس الرابطة المصرية:
الفائز - مليون ونصف المليون جنيه
الوصيف - مليون جنيه
الثالث - نصف مليون جنيه
الرابع - 250 ألف جنيه
أي فريق يودع من الدور الأول - 100 ألف جنيه
بيراميدز على رأس المجموعة الأولى والأهلي على رأس الثانية والزمالك على رأس الثالثة وفقا لما أعلنته رابطة الأندية
📸 الجميع يترقب بداية قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة. 🏆🇪🇬#EPL #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/QExMc5gztx— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 3, 2022