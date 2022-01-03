إنفانتينو: إقامة المونديال كل عامين ليس طلبي الشخصي.. وعلى أوروبا فعل ذلك في اليورو

شدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن إقامة كأس العالم كل سنتين بدلا من 4 ليست فكرته الشخصية، مشيرا إلى أن أوروبا عليها تنظيم بطولة اليورو كل عامين.

ويناقش فيفا إقامة المونديال كل عامين وهي الفكرة التي عارضها الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وقال السويسري عبر راديو أنكيو سبورت الإيطالي:"الفكرة ليست مبنية على طلبي الشخصي، لكن الهيئة التشريعية لفيفا طلبت دراستها. أعددنا دراسة شاملة والتأثير الاقتصادي لإقامة المونديال كل عامين إيجابي جدا للجميع".

وأضاف "أهم شيء أن الفكرة تحمي الدوريات المحلية واللاعبين أيضا، سيقل عدد المباريات وسيكون هناك توقف دولي في شهر يوليو. على الأوروبيين إقامة اليورو كل عامين أيضا".

واستمر "إحدى أكبر المشكلات الحالية في كرة القدم هي بقاء اللاعب في الميدان بعد حدوث أي خطأ. ليس معقولا أن يكون وقت اللعب الفعلي 47 دقيقة في مباراة مدتها 90 دقيقة. لا أعرف هل ساعة التوقيف هي الحل لذلك أم لا. كنت ضد تقنية الفيديو في البداية لكني رأيت مدى مساعدتها للحكام".

وعلى عكس أوروبا وأمريكا الجنوبية، يؤيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس العالم كل سنتين.

لكن الفكرة التي يدرسها فيفا لم تعجب أندية ترى أنها ستتأثر سلبا بسبب كثرة انضمام لاعبيها لمنتخباتهم الوطنية.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930 ولم تلعب في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وستكون نسخة 2022 في قطر الأخيرة التي تجري بمشاركة 32 فريقا، سيزيد عدد المتنافسين إلى 48 بدءا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.