توريس: تحقق حلمي باللعب لـ برشلونة.. العمل مع جوارديولا وإنريكي سيساعدني

الإثنين، 03 يناير 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

أعرب فيران توريس عن سعادته بالانضمام إلى صفوف برشلونة ضمن صفقات سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

فيران توريس

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشف توريس أن انضمامه إلى برشلونة بمثابة تحقيق لحلمه.

ووقع توريس عقدا لمدة خمس سنوات مع برشلونة بشرط جزائي مليار يورو قادما من مانشستر سيتي.

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وقال فيران توريس خلال تقديمه في كامب نو: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، اليوم هو حلم قد تحقق".

وأضاف "كان الجميع رائعا معي في غرفة الملابس، وأنا متحمس ومستعد للمنافسة".

وعما يعني له الانضمام لبرشلونة كشف "هذا يعني أنني ألعب لأفضل ناد في العالم، سنقاتل على الألقاب كل عام".

وأوضح توريس "وكيل أعمالي اتصل بي أولا بشأن اهتمام برشلونة بعد مباراة المنتخب ضد إيطاليا".

وعن المركز المفضل له داخل الملعب كشف "أعتقد أن أفضل مركز لدي هو على اليمين، لكن يمكنني اللعب في أي مركز يريده المدير الفني".

وبالحديث عن جاهزيته قال توريس: "أتدرب حاليا بشكل فردي لأكون جاهزا للمباريات".

وكشف "يمكنني القول إنه يمكنني بدء اللعب في غضون أسبوعين تقريبا".

وتابع "العمل مع بيب جوارديولا ولويس إنريكي سيساعدني على التكيف مع أسلوب برشلونة".

واختتم تصريحاته "سأفعل كل ما في وسعي لإعادة هذا النادي إلى حيث يستحق أن يكون".

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

وخاض توريس إجمالا بقميص سيتي 43 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

توريس انتقل من فالنسيا إلى سيتي مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020.

الدوري الإسباني برشلونة فيران توريس
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