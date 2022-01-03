مصدر بمنتخب مصر يوضح لـ في الجول الموقف الحالي لـ السولية

كشف مصدر من منتخب مصر أن عمرو السولية لاعب وسط الفراعنة يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "السولية خضع لأشعة جديدة وأثبتت تحسن حالته".

وأوضح "يحدث تنسيق مستمر بين الجهازين الطبيين في الأهلي ومنتخب مصر بشأن حالة السولية".

واستدرك المصدر "لا يمكن الجزم بمشاركة السولية أمام نيجيريا في المباراة الأولى. الأمور في تحسن مستمر".

وأتم "كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لن يجازف بأي لاعب غير جاهز بنسبة 100% خلال أي مباراة".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وكان عمرو السولية قد تعرض لإصابة بتمزق في عضلة السمانة قبل مشاركته مع الأهلي أمام الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.