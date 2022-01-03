الإسماعيلي يمدد عقد محمد عبد السميع حتى 2026

الإثنين، 03 يناير 2022 - 12:42

كتب : ياسر الشريف

محمد عبد السميع - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي اليوم الإثنين تمديد عقد صانع ألعابه محمد عبد السميع حتى 2026.

وأوضح الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن الأرجنتيني خوان بروان مدرب الفريق طلب تمديد عقد اللاعب الذي يعتبر "أحد المواهب التي تستحق فرصة مع الفريق الأول".

وذكر أن عبد السميع (22 عاما) وقع على العقد الجديد دون إملاء شروط على النادي.

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وشارك عبد السميع في 3 مباريات مع الفريق الأول للدراويش.

وفي الموسم الجاري دخل بديلا في لقاء سموحة الذي خسره الإسماعيلي بهدفين لواحد في الدوري المصري الممتاز.

محمد عبد السميع الإسماعيلي
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