عبد الله السعيد: جاهزون لمواجهة أي منتخب.. ونسعى لكتابة التاريخ

الإثنين، 03 يناير 2022 - 12:41

كتب : بسام أبوبكر

عبد الله السعيد منتخب مصر

ظهر عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر واثقا في تقديم المنتخب الوطني لبطولة قوية في الكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات السودان وغينيا بيساو ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

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وقال عبد الله السعيد في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري: "بطولة أمم إفريقيا مهمة للغاية، سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا للوصول لأبعد نقطة".

وأضاف "لا توجد أي مباراة سهلة وجميع اللاعبين يدركون ذلك، لدينا حماس كبير وتركيز لكتابة التاريخ لبلادنا ثم أنفسنا وإسعاد الجمهور المصري".

وأتم "كرة القدم لا تعترف بالأسماء، جميع المنتخبات قوية لكننا جاهزين لمواجهة أي منتخب لكننا لدينا عزيمة وإصرار على الظهور بشكل جيد يليق بنا".

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات من أمم إفريقيا بمواجهة نيجيريا 11 يناير.

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