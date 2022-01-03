مدافع الكاميرون السابق لـ في الجول: الأوروبيون أظهروا عدم احترام لإفريقيا.. وتوقعي للبطولة

انتقد لوسيان ميتومو مدافع الكاميرون السابق طريقة تعامل أوروبا مع بطولة أمم إفريقيا ووصفها بعدم الاحترام للاعبين الأفارقة.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد طالبت بتأجيل أو إلغاء بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة لتمسك بعض الأندية بلاعبيها مثلما فعل واتفورد الإنجليزي.

وقال ميتومو لـ Filgoal.com: "إصرار الأوروبيين بتلك الطريقة على إلغاء البطولة يظهر عدم احترامهم للاعبين الأفارقة".

وعن توقعاته للبطولة كشف "أتوقع أن تكون على مستوى عال، لأن كل المنتخبات لديها نجوم".

وتنطلق منافسات بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى بجوار منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي.

وعن موقف المجموعة أوضح "هي مجموعة حساسة نظرا لأن بوركينا فاسو منافس يمكنه هزيمة الجميع، أما إثيوبيا تتقدم بشكل ملحوظ وسوف تستفيد من تماسك فريقها المكون أغلبه من المحليين".

وتابع ميتومو "أما كاب فيردي فتشهد تطورا كبيرا ولعبت ضد الكاميرون في الآونة الأخيرة، وبالتأكيد مواجهة بوركينا فاسو الافتتاحية ستكون مهمة".

وبالحديث عن توقعاته للمربع الذهبي قال: "من الصعب توقع ذلك بسبب تقدم المنتخبات الإفريقية".

ولعب ميتومو لعدة أندية أوروبية أبرزها مانشستر سيتي في موسم 2002 - 2003.

كما خاض تجربة احتراف مع سانت إيتيان الفرنسي استمر لمدة 5 أعوام وتجربة أخرى مع كايزسلاوترن الألماني وخاض 41 مباراة دولية مع الكاميرون.

أما عن مواجهتي مصر والكاميرون في النهائيات فقال: "في 2008 حققت مصر البطولة وكانت تمتلك فريقا استثنائيا جماعيا".

وأضاف "أما في 2017 فحققت الكاميرون اللقب في ظل فريق يتمتع بقوة جيدا ليحقق الانتصار على مصر".

واختتم ميتومو تصريحاته "أعتقد أن المنتخبين يستحقان فوزهما في كلا النهائيين".