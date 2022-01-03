لاعب السودان لـ في الجول: لا توجد كلمات لوصف صلاح.. وسنقدم كل ما لدينا في إفريقيا

شدد ياسين حامد لاعب المنتخب السوداني على أنه يتطلع لمواجهة مصر في كأس الأمم مشيرا إلا أن المجموعة صعبة للغاية ولكن صقور الجيدان سيبذلون كل ما لديهم.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة المنتخب السوداني إلى جانب منتخبات مصر وغينيا بيساو ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

وقال ياسين حامد في تصريحت لـ FilGoal.com: "من الجيد أن يذهب كل لاعب ويلعب في أمم إفريقيا وأعتقد أن هذه فرصة كبيرة جدا بالنسبة لنا. لدينا مجموعة صعبة للغاية فى ظل تواجد مصر ونيجيريا ولكننا نبذل قصارى جهدنا، إذا قدمنا كل شيء على أرض الملعب، أعتقد أنه ممكن أن نصعد للدور القادم".

وأضاف "لدينا لاعبون صغار والجميع يريد أن يلعب مباريات جيدة، وأعتقد أنه إذا كنا أقوياء ونلعب كرة قدم جيدة فمن الممكن تحقيق الانتصار.

وعن الثنائية مع الغربال مهاجم السودان، قال "إنه مهاجم جيد جدا، إنه يسجل أهدافا رائعة ومهمة. يمكنه اللعب في أكبر الأندية. نحاول مساعدة الفريق في كل مرة وفي المباريات نبحث عن بعضنا البعض".

وعن أداء المنتخب السوداني في كأس العرب، قال " لم تكن جيدة بالنسبة لنا ولكن في بعض الأحيان هذا يحدث في كرة القدم".

وعن مواجهة مصر، قال "لديهم فريق قوي للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا ونحاول تقديم أفضل مباراة لدينا. يمتلكون العديد من اللاعبين الرائعين على سبيل المثال تريزيجيه ومحمد النني ومحمد شريف وحمدي فتحي، وبالطبع محمد صلاح نجم ليفربول هو من أفضل اللاعبين في العالم. أنا أحبه كثيرا وأشاهده في كل مرة، ولا أملك الكلمات لوصفه".

وأتم "طموحي هو تسجيل الأهداف مع المنتخب السوداني واللعب بشكل جيد في هذه البطولة".