في الجول يوضح – حقيقة "الأزمة" بين كارتيرون والزمالك

ينتظر باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك، يوم 7 يناير الجاري، قبل اتخاذ أي قرار بشأن عقده مع النادي.

وعلم FilGoal.com أن عقد المدرب الفرنسي، يتضمن أحقيته في فسخ التعاقد مع النادي، في حال عدم تقاضيه لراتبه قبل اليوم السابع من أي شهر، وهو البند الذي يضع إدارة الزمالك في موقف صعب خاصة في ظل عدم إبرامها لهذا التعاقد مع كارتيرون، حيث جدد الفرنسي عقده مع الزمالك في ظل إدارة اللجنة السابقة للنادي.

وفي نفس الوقت، تسعى إدارة الزمالك حسبما علم FilGoal.com لحل المشكلة قبل بروزها خاصة في ظل ما ظهر من تحسن العلاقة بين كارتيرون، ورئيس النادي مرتضى منصور، خلال الفيديو الذي نشره الزمالك عبر صفحاته الرسمية.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من المدرب الفرنسي، حيث أوضح المصدر أن كارتيرون لم يتخذ أي خطوة بشأن تعاقده أو راتبه حتى الآن، وأن ينتظر يوم 7 يناير قبل أي تحرك منه.

ويتولى كارتيرون تدريب الزمالك منذ 12 مارس 2021 في فترته الثانية مع الأبيض.

وفاز كارتيرون مع الزمالك عموما بالسوبر المحلي والإفريقي في فترته الأولى، والدوري المصري في فترته الثانية.