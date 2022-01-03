بيرنارديسكي: أريد الاستمرار في يوفنتوس ولكن الأمر مثل الزواج

الإثنين، 03 يناير 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

فيديريكو بيرنارديسكي - يوفنتوس

أعرب فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس عن أمنيته الاستمرار مع الفريق.

وينتهي تعاقد بيرنارديسكي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي في صيف 2022 ليصبح وكيلا مجانيا، ويحق له الآن التوقيع لأي فريق.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فلن يعرض عليه عقد جديد إلا إذا وافق على تخفيض أجره.

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ويحصل بيرنارديسكي حاليا على 4 ملايين يورو في الموسم، ولا يريد يوفنتوس دفع أكثر من 3 ملايين في العقد الجديد بما في ذلك المكافآت.

وقال بيرنارديسكي لـ DAZN: "نحن منفتحون على حوار التجديد ووكيلي سيلتقي مع يوفنتوس".

وعن موقفه أوضح "أريد البقاء في يوفنتوس، لكنك بحاجة إلى التوصل لاتفاق بين الطرفين، الأمر مثل الزواج".

وسجل بيرنارديسكي - 27 عاما - هدفا واحدا وصنع ستة آخرين في 19 مباراة خاضهم مع يوفنتوس هذا الموسم.

واختتم بيرنارديسكي تصريحاته "هناك تقليد في غرفة الملابس، إذ يدفع كل من جدد عقده ثمن العشاء للفريق بأكمله، إذا جاء ذلك اليوم من أجلي سأكون سعيدا جدا".

وانضم بيرنارديسكي من فيورنتينا في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو.

يوفنتوس بيرنارديسكي
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