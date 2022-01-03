برشلونة يستعيد ثنائي من المصابين بـ فيروس كورونا

استعاد برشلونة الثنائي داني ألفيش وخوردي ألبا المصاب بفيروس كورونا بعد تحول مسحتهما إلى سلبية.

وكان برشلونة يعاني من إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا وغابوا عن مواجهة مايوركا الأخيرة في الدوري.

وتغلب برشلونة على مايوركا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكشف موقع فوتبول إسبانيا أن اختبار داني ألفيش وخوردي ألبا جاء بشكل سلبي وسيتمكنان من الانضمام إلى الفريق في وقت مبكر هذا الأسبوع.

ويغيب عن برشلونة الآن كل من كليمونت لينجليه وصامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبيلي وعبد الصمد الزلزولي وفيليبي كوتينيو وسيرجينو ديست بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليناريس ديبورتيفو في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

بينما مباراة برشلونة المقبلة في الدوري ستكون أمام غرناطة يوم السبت.

ويجري برشلونة اختبارات مستمرة للاعبين المصابين بفيروس كورونا على أمل استعادتهم.