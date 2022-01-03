مدرب كوت ديفوار لـ في الجول: إلغاء وديتنا مع جزر القمر بسبب إصابات كورونا

أعلن باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن إلغاء ودية الأفيال ضد جزر القمر.

وقال بوميل لـ FilGoal.com: "كان هناك اتفاق لإقامة مباراة ودية اليوم ضد منتخب جزر القمر في جدة".

وشدد "لكن تم إلغاء المباراة بسبب إصابات كورونا في فريقي وكذلك لعدم اكتمال صفوف منتخبنا، اعتذرنا لمنتخب جزر القمر عن المباراة".

وتستهل كوت ديفوار البطولة بمواجهة غينيا الاستوائية في 12 يناير، ثم تواجه سيراليون في 16 يناير، وتلعب مباراة ثأرية ضد الجزائر حاملة اللقب يوم 20 يناير.

وخرجت كوت ديفوار من بطولة 2019 على يد الجزائر في الدور ربع النهائي.

وتشارك في البطولة للمرة 25 وتوجت باللقب في 1992 و2015.

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