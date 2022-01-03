ميلان يستعيد رباعي الفريق في التدريبات استعدادا لمواجهة روما

استعاد ميلان أربعة من نجوم الفريق استعدادا لمواجهة روما يوم الخميس في افتتاح مباريات عام 2022.

ويستضيف ميلان فريق روما يوم الخميس 6 من شهر يناير الجاري لاستئناف الدوري الإيطالي بعد عطلة عيد الميلاد.

ويستعيد ميلان الرباعي زلاتان إبراهيموفيتش ورافائيل لياو وأنتي ريبيتش ودافيدي كالابريا خلال التدريبات.

وكان ستيفانو بيولي يعاني من سلسلة إصابات خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2021.

وشارك إبراهيموفيتش ولياو وكالابريا عادوا جميعا إلى التدريبات بشكل كامل.

أما ريبيتش فشارك في جزء من التدريبات التي أقيمت استعدادا لمواجهة روما.

ورغم استعادة ميلان أربعة من نجوم الفريق لكنه سيفقد كل من بالو توريه وفرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة من 19 مباراة وبفارق أربع نقاط فقط عن إنتر المتصدر.