نظام كأس الرابطة المصرية.. وموعد القرعة والقنوات الناقلة

الإثنين، 03 يناير 2022 - 10:31

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

تقام في الثانية من عصر اليوم الإثنين قرعة منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويشهد الموسم الحالي إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم الإثنين 3 من يناير 2022 إقامة قرعة كأس الرابطة في الثانية عصرا.

وتقام القرعة في إحدى فنادق القاهرة بمشاركة الـ 18 ناديا من أندية الدوري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس فعاليات القرعة.

نظام كأس الرابطة

تقام منافسات كأس الرابطة بمشاركة 18 ناديا وهم أندية الدوري المصري الممتاز.

سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة.

ويلعب كل فريق خمس مباريات في دور المجموعات ويتأهل المتصدر مباشرة إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.

وتقام منافسات دور المجموعات بداية من 12 يناير الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه.

بينما نصف النهائي والنهائي سيتم إقامتهما في فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل.

وتخوض الأندية منافسات كأس الرابطة في غياب اللاعبين الدوليين وسيتم إقامة المباريات بعيدا عن موعد لقاءات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

كأس الرابطة رابطة الأندية المصرية الدوري المصري
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