موعد مباريات الإثنين 3 يناير 2021.. مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون وإشبيلية ضد قادش

تشهد لقاءات اليوم الإثنين 3 من يناير 2021 مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي وثلاث مباريات في الدوري الإسباني.

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ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ولفرهامبتون في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما في الدوري الإسباني فيستضيف فياريال فريق ليفانتي في الثامنة مساء وتنقل عبر بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة مساء يحل أتليتك بلباو ضيفا على أوساسونا وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وتختتم مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني بمواجهة قادش أمام إشبيلية في العاشرة والربع مساء.

بينما استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا يلعب منتخب غينيا أمام رواندا وديا في الرابعة عصرا.