في غياب 18 لاعبا.. دي يونج ينصر برشلونة ضد مايوركا

انتصر برشلونة على مضيفه مايوركا بهدف دون مقابل في ظل غياب 18 لاعبا من الفريق الكتالوني بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو إصابات متفرقة.

ونجح لوك دي يونج في قيادة برشلونة للفوز بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويغيب عن برشلونة 18 لاعبا في لقاء مايوركا بينهم 10 حالات مصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى سرجيو بوسكيتس للإيقاف بالإضافة لست إصابات متفرقة ويوسف ديمير الذي خرج لحين حسم مستقبله.

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مايوركا.

وباغت إلياس أخوماش لاعب برشلونة دفاعات مايوركا بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة ولكن حولها مانولو رينا حارس المرمى إلى ركنية.

وسدد ريكي بويج تسديدة قوية بعد دقيقة من فرصة أخوماش ولكن مرت أعلى عارضة مايوركا.

هدأ اللقاء بعد ذلك مع استمرار سيطرة لاعبي برشلونة على الكرة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

وفي أخطر دقيقة بالشوط الأول في الـ29 كاد لوك دي يونج أن يسجل مرتين ولكن تصدى القائم والعارضة للفرصتين.

استلم دي يونج داخل منطقة الجزاء وسددها رائعة ولكن ردت من القائم الأيسر.

وبعد ذلك استقبل لوك دي يونج عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها مقصية ولكن ارتدت من العارضة.

ونجح لوك دي يونج في الدقيقة 44 في افتتاح أهداف اللقاء برأسية من أوسكار مينجويزا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني بدأ اللقاء بسيطرة من فريق برشلونة على الكرة وكاد نيكو جونزاليس أن يضيف الثاني في الدقيقة 53 ولكن أعلى العارضة.

وسيطر فريق مايوركا على الكرة في أخر ربع ساعة بحثا عن التعادل مع اعتماد لاعبي برشلونة على الهجمات المرتدة.

وكاد فيرناندو نينيو لاعب مايوركا في تسجيل التعادل في الدقيقة 86 برأسية رائعة ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 92 وبأخطر فرص اللقاء سدد خومي كوستا تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء ولكن أبعدها مارك تير شتيجن ببراعة.

ويلعب برشلونة المباراة المقبلة أمام غرناطة مساء السبت ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني.