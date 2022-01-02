مدرب الهلال: الأهلي المرشح الأول للقب إفريقيا.. ولست خائفا من مواجهة الأحمر

يرى جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني أن الأهلي هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال موتا عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الأهلي المرشح الأول للفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "مجموعتنا قوية وتضم 4 فرق قوية، ولا أشعر بأي ضغط على الإطلاق للوقوع في هذه المجموعة الصعبة ولابد أن نستمتع ونحن نلعب كرة القدم".

وواصل "لا أقول إنني خائفا ولكني متحفزا لمواجهة الأهلي، هذه المباريات القوية أفضل أن تأتي سريعا ويجب أن نستعد جيدا وأنا كمدير فني إذا كنت لا أحب المواجهات الصعبة القوية فإنني وقتها سأكون مدرب صغير".

وأكمل "غير متأكد إذا كنا سنلعب في السودان أم لا وننتظر قرار الاتحاد الإفريقي، وإذا حصلنا على الموافقات للعب في السودان سيكون أمرا رائعا أن نلعب في حضور جماهيرنا".

واستمر في تصريحاته "وإذا لم نلعب في السودان الأمر سيكون مختلفا وسنلعب من أجل المشجعين غير المتواجدين معنا وسواء لعبنا في ملعبنا أم لا يجب أن نلعب من أجل الهلال وجماهيره".

وأتم "درست الأهلي بنسبة 100% وهو فريق قوي كمجموعة وليس كلاعب واحد أو لاعبين، ويجب أن أشيد به أنه يلعب ككتلة واحدة وهو فريق متكامل وأنا أحب أن ألعب بطريقتنا وأستطيع تغيير طريقة اللعب بحسب المباراة وقوتنا أننا نلعب كفريق ولا نلعب بشكل فردي".

ويلعب الأهل مع الأهلي في المجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بجانب كل من المريخ السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.

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