مدرب الهلال: الأهلي المرشح الأول للقب إفريقيا.. ولست خائفا من مواجهة الأحمر

الأحد، 02 يناير 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

يرى جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني أن الأهلي هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال موتا عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الأهلي المرشح الأول للفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "مجموعتنا قوية وتضم 4 فرق قوية، ولا أشعر بأي ضغط على الإطلاق للوقوع في هذه المجموعة الصعبة ولابد أن نستمتع ونحن نلعب كرة القدم".

أخبار متعلقة
رئيس الهلال: ملعبنا يسمى بـ"المقبرة" والأهلي لم يستطع الفوز علينا في أرضنا مدرب الهلال: قادرون على مقارعة الأهلي الذي يعتبر من الأفضل في العالم منافس الأهلي - الهلال يعلن اقتراب حل أزمة "إضاءة الملعب"

وواصل "لا أقول إنني خائفا ولكني متحفزا لمواجهة الأهلي، هذه المباريات القوية أفضل أن تأتي سريعا ويجب أن نستعد جيدا وأنا كمدير فني إذا كنت لا أحب المواجهات الصعبة القوية فإنني وقتها سأكون مدرب صغير".

وأكمل "غير متأكد إذا كنا سنلعب في السودان أم لا وننتظر قرار الاتحاد الإفريقي، وإذا حصلنا على الموافقات للعب في السودان سيكون أمرا رائعا أن نلعب في حضور جماهيرنا".

واستمر في تصريحاته "وإذا لم نلعب في السودان الأمر سيكون مختلفا وسنلعب من أجل المشجعين غير المتواجدين معنا وسواء لعبنا في ملعبنا أم لا يجب أن نلعب من أجل الهلال وجماهيره".

وأتم "درست الأهلي بنسبة 100% وهو فريق قوي كمجموعة وليس كلاعب واحد أو لاعبين، ويجب أن أشيد به أنه يلعب ككتلة واحدة وهو فريق متكامل وأنا أحب أن ألعب بطريقتنا وأستطيع تغيير طريقة اللعب بحسب المباراة وقوتنا أننا نلعب كفريق ولا نلعب بشكل فردي".

ويلعب الأهل مع الأهلي في المجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بجانب كل من المريخ السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الرقصات الإفريقية.. نحن نختلف عن الجميع عامر حسين يرد عبر في الجول: اتحاد الكرة لم يبلغ الرابطة برغبة كيروش باستمرار الدوري لاعب مالاوي لـ في الجول: على الجميع أن يحذر منا في كأس الأمم مدرب كاب فيردي لـ في الجول: مجموعتنا صعبة.. ومن الصعب توقع بطل أمم إفريقيا
أخر الأخبار
في غياب 18 لاعبا.. دي يونج ينصر برشلونة ضد مايوركا 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب الهلال: الأهلي المرشح الأول للقب إفريقيا.. ولست خائفا من مواجهة الأحمر 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الرقصات الإفريقية.. نحن نختلف عن الجميع 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول يكشف كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر ساعة | ميركاتو
عامر حسين يرد عبر في الجول: اتحاد الكرة لم يبلغ الرابطة برغبة كيروش باستمرار الدوري ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هندرسون: النتيجة في صالح سيتي.. وماني لم يكن متعمدا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أبو فريخة: روي كان اختيارنا الأول.. نشكر وزارة الرياضة على الدعم ساعة | رياضات أخرى
لاعب مالاوي لـ في الجول: على الجميع أن يحذر منا في كأس الأمم 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه