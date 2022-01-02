عامر حسين يرد عبر في الجول: اتحاد الكرة لم يبلغ الرابطة برغبة كيروش باستمرار الدوري

رد عامر حسين عضو رابطة الأندية ومدير إدارة المسابقات على الجدل الدائر بشأن تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، بعد تصريحات أحمد دياب رئيس الرابطة.

وقال حسين لـ FilGoal.com: "الاتحاد المصري، لم يبلغ الرابطة برغبة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب باستمرار الدوري حتى يوم 30 ديسمبر".

وأوضح "لم يحدث كذلك أن الاتحاد المصري خاطب الاتحاد الإفريقي (كاف) وطلب استمرار اللاعبين الدوليين حتى يوم 30 ديسمبر. كيف أقيم مباراة بعد بداية الأجندة الدولية التي تبدأ يوم 27 ديسمبر".

وشدد "يبدو أن لا أحد قرأ جدول الدوري. الجدول كان مدونا فيه أن مباراة بيراميدز والأهلي ستقام حال تأجيل كأس أمم إفريقيا".

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مسابقة الدوري المصري توقفت يوم 27 ديسمبر الماضي، وكان لـ الأهلي مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، بجانب بعض المباريات من الجولة الثامنة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره يوم 11 يناير الجاري بمواجهة نيجيريا في الجولة الأولى من المسابقة.