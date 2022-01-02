كرة سلة - أبو فريخة: روي كان اختيارنا الأول.. نشكر وزارة الرياضة على الدعم

الأحد، 02 يناير 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

مصر - سلة

أعرب مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن سعادته بالتوصل لاتفاق مع المدير الفني الكندي روي رانا مهمة تدريب المنتخب.

وكشف أبو فريخة أن روي كان الخيار الأول لمجلس إدارة اتحاد السلة.

وقال أبو فريخة عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري: "استهدفنا التعاقد مع روي رانا وكان الخيار الأول لنا، ونجحنا في الوصول لاتفاق معه".

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وأضاف "المدرب الكندي واحد من المدربين المخضرمين في السنوات الماضية ولفت انتباه الجميع في كأس العالم تحت 19 عاما والتي أقيمت في مصر 2017 وفاز بالذهبية مع منتخب بلاده".

وتابع أبو فريخة "مجلس الإدارة يشكر بكل تأكيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لموافقته على استقدام مدرب أجنبي للمنتخب الوطني ودعمه اللامحدود للعبة كرة السلة بشكل خاص والرياضة بشكل عام".

وواصل "روي يملك رؤية وخطة سريعة للعمل بها وتطبيقها من أجل قيادة المنتخب المصري لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم".

وشدد "سنوفر له كل طلباته من أجل تحقيق بطاقة الوصول للمونديال".

واختتم مجدي أبو فريخة تصريحاته "روي سيصل قريبا إلى مصر من أجل بدأ مشواره مع الفراعنة وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد وخطته مع الفراعنة".

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