لاعب مالاوي لـ في الجول: على الجميع أن يحذر منا في كأس الأمم

عبر ريتشارد مبولو لاعب منتخب مالاوي عن شعوره بالسعادة بعد تأكيد إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون. مشددا على أن منتخب بلاده لن يكون صيدا سهلا أمام باقي المنتخبات في البطولة.

وقال ريتشارد مبولو لـFilGoal.com: "أنا سعيد بأن كأس أمم إفريقيا ستلعب أخيرا والأمر أصبح محسوما".

وأضاف "كنت سأكون حزينا إذا تم تأجيل البطولة أو إلغاءها، نعود للمشاركة في البطولة بعد 11 عاما من الغياب لذلك أحلم دائما باللعب فيها ورفع علم منتخبي، لدينا طموحات كبيرة لكن الأهم هو الفوز والتأهل للدور الثاني".

وأكمل "مجموعتنا قوية جدا، أن تكون مع السنغال وغينيا وزيمبابوي في نفس المجموعة شيء كبير لكن ليس هناك خطر علينا فهم يجب أن يخافوا منا فنحن بالنسبة لهم منتخب صغير وكل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم ونستطيع التأهل، لذلك يجب على الجميع أن يحذر منا".

وواصل "لا نشارك في البطولة من أجل التمثيل المشرف فقط، هناك فرحة رأيناها في أعين الشعب المالاوي بعد التأهل لا نتسطيع أن ننساها لذلك سنكون في الكاميرون لأسعادهم".

واستمر في تصريحاته "عرفت قيمة عملي بعدما سجلت هدفا حاسما وهو الذي قادنا للتأهل للبطولة في مباراة أوغندا، هذا الهدف سيظل في ذاكرتي للأبد هو أفضل هدف في تاريخي".

وأتم تصريحاته "بالطبع إذا سجلت هدفا في كأس أمم إفريقيا سيكون له طعما وفرحة خاصة، لكن يمكنني أن أخبرك بأن هدف التأهل ضد أوغندا كان له طابع ساحر، لأن الشعب كان فخورا بنا وهم الأن في مرحلة تأهب لضربة البداية وكسر سنين الأنتظار لرؤية منتخبهم في البطولة".

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

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