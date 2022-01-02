خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي

تتجه الأنظار حول موقف أشرف بنشرقي من التجديد مع الزمالك أو الانتقال إلى فريق آخر بعدما بدأ شهر يناير وأحقيته في التوقيع لأي ناد.

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لمعرفة حقيقة بدء مفاوضات التعاقد مع بنشرقي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يطلب بيتسو موسيماني التعاقد مع بنشرقي حتى الآن".

وشدد مصدر الأهلي "لم يتم مناقشة فكرة انضمام اللاعب للنادي من الأساس".

وأضاف "لم تناقش لجنة التخطيط أو شركة كرة القدم بالنادي الأهلي فكرة ضم بنشرقي".

واختتم تصريحاته "لذلك الأنباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات غير صحيحة".

وانضم بنشرقي إلى الزمالك قادما من الهلال في صيف 2019 لمدة ثلاث سنوات.

وخاض بنشرقي 85 مباراة مع الزمالك وسجل 35 هدفا وصنع 20 آخرين.

ونجح بنشرقي في حصد بطولات الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.