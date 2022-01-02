مدرب كاب فيردي لـ في الجول: مجموعتنا صعبة.. ومن الصعب توقع بطل أمم إفريقيا

يرى بيدرو بريتو المدير الفني لمنتخب كاب فيردي أنه يقع في مجموعة صعبة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال بيدرو بريتو لـFilGoal.com: "المجموعة ليست سهلة مطلقا، نقع مع الكاميرون صاحبة الأرض، ونبدأ البطولة بمواجهة إثيوبيا، وأرى أن منتخب إثيوبيا جيدا لكنه في نفس مستوانا التنافسي تقريبا".

وأضاف "لذلك نسعى لبداية قوية وحصد الثلاثة نقاط من المباراة الأولى، لأن بعد ذلك سنواجه بوركينا فاسو ثم الكاميرون وستكون مواجهات صعبة جدا".

وواصل "أتمنى تواجد جميع المحترفين للبطولة، لقد أعلنت القائمة بعد التأكد من أن الجميع جاهز وسيحضر للمشاركة، ويجب أن يكون هناك تقديرا لنا عندما تلعب بطولات مثل كأس العالم واليورو الجميع يشاهدها ويحترمها لذلك لابد أن يكون هناك احتراما لكأس أمم إفريقيا".

وتابع "هذه المشاركة الثالثة لنا لذلك نأمل في تخطي دور المجموعات، في نسخة 2013 حقق المنتخب إنجازا جيدا وهو التأهل للدور ربع النهائي في أول مشاركة له لذلك نأمل في الوصول لهذا الإنجاز على أقل تقدير".

وأتم تصريحاته "البطولة بها منتخبات كثيرة وصعب توقع البطل، هناك الكاميرون صاحبة الأرض والجماهير ستكون مرشحه بالطبع بجانب منتخبات من المستويات العالية مثل الجزائر التي تمتلك منتخبا قويا للغاية، وأيضا مصر والسنغال والمغرب، والجميع قادر على الفوز بالبطولة".

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

video:1