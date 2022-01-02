انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(1) برشلونة.. الفريق الكتالوني يخطف نقاط المباراة

الأحد، 02 يناير 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

لوك دي يونج - برشلونة ضد مايوركا

يحل برشلونة ضيفا على مايوركا ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة بينما مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==========

نهاية المباراة

ق92 تير شتيجن يتصدى ببراعة

ق75 ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة

ق53 تسديدة قوية من برشلونة أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جوووووووول لوك دي يونج

ق29 العارضة تتصدى لمقصية لوك دي يونج

ق29 القائم الأيسر لحارس مايوركا يمنع هدف من لوك دي يونج

ق10 تسديدة قوية من أخوماش وحارس مايوركا يحولها ركلة ركنية

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة مايوركا
نرشح لكم
في غياب 18 لاعبا.. دي يونج ينصر برشلونة ضد مايوركا تشكيل برشلونة - أخوماش وجوتجلا أساسيان أمام مايوركا كوريا يعيد أتليتكو مدريد لنغمة الانتصارات بثنائية في رايو فايكانو كاسيميرو: علينا ألا ننسى أن الخطأ أتى من أحد أفضل اللاعبين
أخر الأخبار
في غياب 18 لاعبا.. دي يونج ينصر برشلونة ضد مايوركا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب الهلال: الأهلي المرشح الأول للقب إفريقيا.. ولست خائفا من مواجهة الأحمر 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الرقصات الإفريقية.. نحن نختلف عن الجميع ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول يكشف كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر ساعة | ميركاتو
عامر حسين يرد عبر في الجول: اتحاد الكرة لم يبلغ الرابطة برغبة كيروش باستمرار الدوري 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هندرسون: النتيجة في صالح سيتي.. وماني لم يكن متعمدا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أبو فريخة: روي كان اختيارنا الأول.. نشكر وزارة الرياضة على الدعم 2 ساعة | رياضات أخرى
لاعب مالاوي لـ في الجول: على الجميع أن يحذر منا في كأس الأمم 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه